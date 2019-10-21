Son Dakika Haberleri: Ağrı Devlet Hastanesi "anjiyo" ünitesi hizmete başlıyor
Son Dakika Güncel Ağrı Devlet Hastanesi 'anjiyo' ünitesi hizmete başlıyor

Ağrı Devlet Hastanesi "anjiyo" ünitesi hizmete başlıyor

36 dakika önce

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce Ağrı Devlet Hastanesinde yaptırılan "anjiyo" ünitesi yarından itibaren hasta alımına başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce Ağrı Devlet Hastanesinde yaptırılan "anjiyo" ünitesi yarından itibaren hasta alımına başlayacak.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı Devlet Hastanesini ziyaret ederek yeni kurulan anjiyo ünitesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Çelebi, İl Sağlık Müdürü Ufuk Kurnaz'dan bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anjiyo ünitesinin yarından itibaren faaliyete geçeceğini ve 15 Kasım'dan sonra da tam kapasiteyle çalışmasını sürdüreceğini belirtti.

Ağrı Devlet Hastanesinin 56 bin metrekare kapalı alana sahip 450 yataklı sağlık kuruluşu olduğunu aktaran Çelebi, anjiyo ünitesi için Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden haftalık bir doktorun kente geleceğini bildirdi.

Çelebi, kentte yapımı planlanan ikinci bir devlet hastanesinin 2020 yılında ihale aşamasına geleceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Ağrı için 2 MR cihazı ayın 30'unda ihaleye çıkıyor. Allah nasip ederse yarından itibaren küçük nüanslı damardan girme şekliyle anjiyoya başlayacağız. Asıl anjiyoda 15 Kasım itibariyle ameliyata başlanacak. Bizim temel hedefimiz Tıp Fakültesi, Kadın ve Çocuk Doğum Hastanesi, MR ve anjiyo birimleriyle bundan sonra özellikle ne Erzurum ne de Van'a gönderecek hastalarımızın olmaması."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık alanında "Ağrı'ya ne gerekiyorsa yapacağız" talimatı verdiğini anlatan Çelebi, anjiyo ünitesiyle sağlık hizmetlerinde önemli bir mesafe kat ettiklerini sözlerine ekledi.

Ağrı Devlet Hastanesi anjiyo ünitesi hizmete başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Siyami Ersek, Türkiye, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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