Ağrı Devlet Hastanesinin bir aylık dezenfektan ihtiyacını akademisyenler üretti - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından Ağrı Devlet Hastanesinin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek el dezenfektanı üretilerek teslim edildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla Eczacılık Fakültesi akademisyenlerince Ağrı Devlet Hastanesi tarafından temin edilen materyallerin 240 litre el dezenfektanına dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, el dezenfektanının vatandaşların kullanımına sunulmak üzere Hastane Başhekimi Op. Dr. Coşkun Daharlı'ya teslim edildiği ifade edildi.