Son Dakika Haberleri: AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1
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AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1

1 saat önce

AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1(Tür: Yurt)

AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1
(Tür: Yurt)
AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
Pınar, Diyadin, Güncel
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