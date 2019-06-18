AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1
1 saat önce
AĞRI Diyadin'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar'dan geriye bu görüntüler kaldı-1(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
AĞRI Diyadin
'de sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Pınar
'dan geriye bu görüntüler kaldı-1
(Tür: Yurt)
Aşırı yağışların yol açtığı selde 4 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da feci olay: Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti
Google, şarkı sözlerini çalmakla suçlandı
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor