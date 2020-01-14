Ağrı doğu buz kesti göle 25,8 - Son Dakika

Ağrı doğu buz kesti göle 25,8
6 saat önce
Doğu buz kesti: Göle 25,8 (2)ARAÇLARIN MAZOT DEPOSU DONDUTermometrelerin dün gece sıfırın altında 24,7 dereceye düştüğü Ağrı'da araçların mazot depoları dondu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
Doğu buz kesti: Göle 25,8 (2)
ARAÇLARIN MAZOT DEPOSU DONDU
Termometrelerin dün gece sıfırın altında 24,7 dereceye düştüğü Ağrı'da araçların mazot depoları dondu. Donan depoları TIR şoförleri, ateş yakarak açmaya çalıştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda ise kırağılar oluştu.
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