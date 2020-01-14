Ağrı doğu buz kesti göle 25,8 - Son Dakika

Termometrelerin dün gece sıfırın altında 24,7 dereceye düştüğü Ağrı 'da araçların mazot depoları dondu. Donan depoları TIR şoförleri, ateş yakarak açmaya çalıştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda ise kırağılar oluştu.

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