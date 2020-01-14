Ağrı doğu buz kesti göle 25,8 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı doğu buz kesti göle 25,8 - Son Dakika

Ağrı doğu buz kesti göle 25,8

6 saat önce

Doğu buz kesti: Göle 25,8 (2)ARAÇLARIN MAZOT DEPOSU DONDUTermometrelerin dün gece sıfırın altında 24,7 dereceye düştüğü Ağrı'da araçların mazot depoları dondu.

Doğu buz kesti: Göle 25,8 (2)

ARAÇLARIN MAZOT DEPOSU DONDU

Termometrelerin dün gece sıfırın altında 24,7 dereceye düştüğü Ağrı'da araçların mazot depoları dondu. Donan depoları TIR şoförleri, ateş yakarak açmaya çalıştı. Dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlarda ise kırağılar oluştu.

Ağrı doğu buz kesti göle 25,8

Göle, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti
Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 20:56:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı doğu buz kesti göle 25,8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]