Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı - Son Dakika

Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı

6 saat önce

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)TENDUREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLARKar yağışı ve tipi sebebiyle Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek dağı kapandı.

Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)

TENDUREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLAR

Kar yağışı ve tipi sebebiyle Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek dağı kapandı. Getirdikleri yükleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine götürmek üzere İran'dan yola çıkan TIR sürücüleri, Tendürek Dağı'nın açılması için parklarda beklemeye başladı. Karayolunun yaklaşık 2 kilometrelik bir bölümünün kardan kapalı olduğunu belirten sürücüler, dünden beri beklediklerini söyledi.

Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı

Tendürek Dağı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
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