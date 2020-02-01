Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı - Son Dakika

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Ağrı doğu'da kar esareti 2 bin 25 köy yolu kapandı
6 saat önce
Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)TENDUREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLARKar yağışı ve tipi sebebiyle Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek dağı kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
Doğu'da kar esareti: 2 bin 25 köy yolu kapandı (2)
TENDUREK'İN AÇILMASINI BEKLİYORLAR
Kar yağışı ve tipi sebebiyle Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Tendürek dağı kapandı. Getirdikleri yükleri Türkiye'nin çeşitli bölgelerine götürmek üzere İran'dan yola çıkan TIR sürücüleri, Tendürek Dağı'nın açılması için parklarda beklemeye başladı. Karayolunun yaklaşık 2 kilometrelik bir bölümünün kardan kapalı olduğunu belirten sürücüler, dünden beri beklediklerini söyledi.
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