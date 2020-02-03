Ağrı doğu'nun en soğuk yerleşimi birimi karaçoban oldu -25 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı doğu'nun en soğuk yerleşimi birimi karaçoban oldu -25 - Son Dakika

Ağrı doğu'nun en soğuk yerleşimi birimi karaçoban oldu -25

6 saat önce

Doğu'nun en soğuk yerleşimi birimi Karaçoban oldu -25DOĞU Anadolu'da en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 25 dereceile Erzurum'un Karaçoban ilçesi oldu.

Doğu'nun en soğuk yerleşimi birimi Karaçoban oldu -25

DOĞU Anadolu'da en soğuk yerleşim birimi sıfırın altında 25 dereceile Erzurum'un Karaçoban ilçesi oldu. Hava sıcaklığının 0,8 derece olarak ölçüldüğü Erzincan ise bölgenin en sıcak kenti oldu.

Karadeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre dün gece bölgede en düşük sıcaklık Karaçoban'da ölçüldü. Sıfırın altında 25 derece ile bölgenin en soğuk yerleşim birimi olan Karaçabon'da her yer buz kesti. Hava sıcaklığının 0,8 derece olarak ölçüldüğü Erzincan ise bölgenin en sıcak kenti oldu. Gece yapılan ölçümlerde Ağrı kent merkezinde en düşük sıcaklık 23,7 olarak belirlenirken, bölgedeki kent merkezleri ve ilçelerde ise şu sonuçlar alındı:

Ağrı merkez: Tutak -23, Hamur -22.9, Erzurum merkez -5,9, Tekman -22,6, Hınıs -21,6, Kars merkez -9,6, Sarıkamış -13,1, Muş merkez -16,2, Bulanık -23,9, Hasköy -21,6, Malazgirt -22,1, Varto -18,6, Korkut -17,2, Iğdır merkez -5,9, Aralık -7,7, Karakoyunlu -7,5, Tuzluca -7,2, Ardahan -5,2.

BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Ağrı'da hafta sonu etkisini kaybeden kar yağışlarını ardından yeini soğuk havaya bıraktı. Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği ilde gece en düşük sıcaklık 23.7 derece olarak ölçüldü. Kent merkezindeki binaların çatılarda buz sarkıtları oluşmaya başladı. Havanın soğumasının ardında kent merkezinde hava soğukları etkisini göstermesinin ardında cadde ve sokaklarda insanları etkilenerek sokağa çıkmada zorlandı.

Ağrı doğu'nun en soğuk yerleşimi birimi karaçoban oldu -25

Karaçoban, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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