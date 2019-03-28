Ağrı Doğubayazıt'ı Sis Bastı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ni sis bastı.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'ni sis bastı. Zaman zaman kar yağışı da olan ilçede görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.



Doğubayazıt İlçesi'nde bugun sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası sis etkili oldu. İlçe merkezi ve çevre yolunda görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler, trafikte bir kazaya yol açmamak için kontrollü bir şekilde ilerledi. Doğubayazıt'ta Mart ayında kar yağışının ender görüldüğünü belirten vatandaşlar, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' ata sözünün gerçekleştiğini bildirdi.

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