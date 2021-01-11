AĞRI/ELAZIĞ/ERZURUM - Bakan Selçuk'tan, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
11.01.2021 11:48
AĞRI: -Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşını okunması -İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in konuşması ELAZIĞ İstiklal Marşının okunması Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün konuşması ERZURUM İstiklal Marşının okunması İl Milli Eğitim Müdürü Salih...
AĞRI:
- Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşını okunması
-İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in konuşması
ELAZIĞ
İstiklal Marşının okunması
Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk'ün konuşması
ERZURUM
İstiklal Marşının okunması
İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un konuşması AĞRI/ELAZIĞ/ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde, Elazığ'da İhsan Tangülü Ortaokulunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.
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