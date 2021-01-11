İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un konuşması AĞRI/ELAZIĞ/ERZURUM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un çağrısı üzerine Ağrı'da 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde, Elazığ 'da İhsan Tangülü Ortaokulunda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu'nda İstiklal Marşı okundu.

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil