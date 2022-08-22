Alınan bilgilere göre kaza, Sarıcan Deresi mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı girdiği iddia edilen H.U.B. yönetimindeki 77 AAD 468 plakalı çekici ve buna bağlı 76 AAD 511 plakalı yarı remork direksiyon hakimiyetini kaybederek Ağrı'dan Erzurum istikametine gelen B.A. idaresindeki 34 EMY 218 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta devrilerek alev aldı. Yoldan geçen vatandaşlar durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Eleşkirt, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağrı'da kafa kafaya çarpışan çekici ve kamyon alev aldı: 1 yaralı - Son Dakika

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