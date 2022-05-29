AĞRI EMNİYETİNDEN FETÖ/PDY VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU - Son Dakika
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AĞRI EMNİYETİNDEN FETÖ/PDY VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

29.05.2022 13:36

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 ayda il genelinde yapılan operasyonlarda kaçak sigara, nargile tütünü, cep telefonu, emtia malzemesi, elektronik sigara tütünü, ilaç ve kaçak akaryakıt ele geçirildi.

AĞRI İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 ayda il genelinde yapılan operasyonlarda kaçak sigara, nargile tütünü, cep telefonu, emtia malzemesi, elektronik sigara tütünü, ilaç ve kaçak akaryakıt ele geçirildi. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile organize suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalarda ise 11 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçları, mali ve organize suçlar ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik deşifre ve önleme faaliyetlerine ilişkin 2022 yılı Ocak-Mayıs ayları arasında yapılan çalışmalarda; kaçakçılık suçları ile mücadelede 81.442 paket sigara, 417,375 kilogram nargile tütünü, 14 adet cep telefonu, 601.843 adet emtia malzemesi, 1260 paket elektronik sigara tütünü, 24.420 adet ilaç ve 16.626 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Mali suçlar kapsamında yürütülen uzun soluklu tefecilik soruşturması kapsamında yapılan operasyon neticesinde 535 bin TL tutarında 11 adet senet, 6 adet tapu evrakı ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda 10 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Organize suç örgütleri ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda ise 1 adet AK-47 kalaşnikof uzun namlulu tüfek ve 5 adet fişek ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında 6136 SKM kapsamında işlem yapıldı. Yapılan operasyonlar neticesinde KOM Şube Müdürlüğü, mücadelesi ile görevli olan suçlar kapsamında yapılan çalışmalarda 5 aylık süre içinde 120 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

AĞRI EMNİYETİNDEN FETÖ/PDY VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
AĞRI EMNİYETİNDEN FETÖ/PDY VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
AĞRI EMNİYETİNDEN FETÖ/PDY VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU
AĞRI EMNİYETİNDEN FETÖ/PDY VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

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Kaynak: DHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AĞRI EMNİYETİNDEN FETÖ/PDY VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU - Son Dakika


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