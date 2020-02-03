Ağrı emniyetinden gece uygulaması - Son Dakika
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Ağrı emniyetinden gece uygulaması

6 saat önce

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engellemek adına Ağrı merkezde bulunan mahalle ve sokaklarda gece uygulaması başlattı.

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Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu madde satışı ve kullanımını engellemek adına Ağrı merkezde bulunan mahalle ve sokaklarda gece uygulaması başlattı.


Kentte gece eksi 20 derecenin altına inen soğuk havada mahalle aralarında ve metruk binalarda gerçekleştirilen uygulamaya ilişkin görüntüler, Ağrı Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınlandı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz mahallelerimizdeki metruk binalarda uyuşturucu madde kullanılmasını engellemek için "Temiz Sokaklar Güvenli Şehir" parolası ile çalışmalarına devam etmektedir" denildi. - AĞRI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ağrı Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:01 Kaynak: İHA
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