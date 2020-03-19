AĞRI Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AĞRI Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı - Son Dakika

AĞRI Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı

6 saat önce

Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandıAĞRI'da, caddede yürüyen epilepsi hastası, aniden yere yığıldı.

Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı

AĞRI'da, caddede yürüyen epilepsi hastası, aniden yere yığıldı. Çevredekiler, maske takılı kişide koronavirüs olduğunu düşününce panik yaşadı. İhbarla gelen sağlık ekibi, hastanın nöbet geçirdiğini belirleyip, hastaneye götürdü.

Olay, öğle saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen kişi, yürürken aniden yere yığıldı. Bu sırada çevredekiler, ağzında maske takılı kişide koronavirüs olduğunu düşününce panik yaşadı. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık görevlileri, hastanın epilepsi nöbeti geçirdiğini belirledi. Epilepsi hastası, ambulansla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

AĞRI Epilepsi hastası yere yığıldı, 'koronavirüs' paniği yaşandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:47 Kaynak: DHA

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