Son Dakika Haberleri: Ağrı Erkek Güreş Takımı Final'de

Ağrı Erkek Güreş Takımı Final'de

1 saat önce

Ağrı Erkek Güreş takımı Anadolu Yıldızlar Liginde (Analig) Büyük Finale kaldı.

Ağrı Erkek Güreş Takımı Final'de, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda oluşturulan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2018 – 2019 Sezonu müsabakaları devam ediyor.

Elazığ ilinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş grup müsabakalarında Ağrı Güreş takımı adını Finale yazdırmayı başardı.

Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş grup müsabakaları 12-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Bartın ilinde yapılacak.

Elazığ'da yapılan Anadolu yıldızlar liginde derece yapan sporcular:

34-38 kg 1.Cihat Elkatmiş/44 kg 2. Adem güllü/ 48 kg 1.Semih Akpolat/ 62 kg 3. Barzan kaçar/85 kg 3. Muhammed Aktaş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

Ağrı, Güncel
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