Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı protesto edildi - Son Dakika

Ağrı, Erzincan ve Iğdır'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'na tepki gösterdi.

Ağrı'da cuma namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, yaptıkları basın açıklamasıyla söz konusu planı protesto etti.

Grup adına konuşma yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Şube Başkanı Arif Yılmaz, yüzyılın anlaşması denilen sözde planın, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkarılması ve işgalin meşrulaştırılması çabasından ibaret olduğunu söyledi.

Bunun bir anlaşma olmadığını ve anlaşma makyajlı savaş çağrısı olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İşgalci siyonistler ve onların hamisi emperyalist ABD, 70 yılı aşan kan ve zulüm devleti tasarımıyla başaramadıkları büyük İsrail ve yok edilmiş Filistin hayalini, şimdi de bu yolla gerçekleştirmeyi deniyor. Bu anlaşmayı kabul edenlerle beraber, konuşmaya ve değerlendirmeye değer gören herkesi Filistin'in düşmanı, Kudüs'ün satıcısı, Filistinlilerin soykırımcısı olarak tanımlarız. Hiç kimse, Filistin'e el koymaya, siyonizme destek vermeye, ABD'ye refakat etmeye yeltenmesin."

Erzincan

Erzincan'da da Camii Kebir önünde bir araya gelen vatandaşlar ile STK temsilcileri, yaptıkları basın açıklamasıyla plana tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Fatih Yeşilbaş, Türk bayrağına saygısızlık yapan Yunan milletvekilinin ırkçı yaklaşımını kınadı.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin tutumuna değinen Yeşilbaş, şunları kaydetti:

"Herkesçe malum olan ve emperyalizmin genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı bu açıklamayla bir kere daha deklare edilmiştir. Özellikle Kudüs'ün statüsü konusunda tamamen sapkın bir inançtan hareketle oluşturulan iddianın ve teröre dayanan eylemin meşrulaştırılması, daha açık ifadeyle ilk gününden itibaren gerçekleştirdiği terör eylemleriyle ayakta kalmaya çalışan siyonist İsrail'in yine kör bir inançla ABD tarafından desteklenmesi, terörün meşrulaştırılması ve yaygınlaştırılması noktasında kirli bir iş birliğidir."

Iğdır

Iğdır'da da cuma namazı sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) bayrak provokasyonunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı protesto etti.

Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki İnsan Hakları Anıtı önünde toplanan kalabalık, "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" ve "Katil ABD Orta Doğu'dan defol" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Erkan Çiğdem, Trump'ın kararının genel karakteri olan hukuku hiçe sayma alışkanlığı olduğunu söyledi.

ABD'nin "Bak elimde silah değil, kalem var" şirinliğiyle yeni bir yol aradığını belirten Çiğdem, "Biz bu yolun bölge için barış ve huzur, ABD ve İsrail içinse önlenemez son olmasına gayret edeceğiz. Bu planı yazanlar, yayanlar, bu plan üzerinden ABD ve İsrail'e yamanıp yanaşanlar da tarihin çöp sepetine atılanlar kervanına katılırlar." dedi.

Çiğdem, Yunan Milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağına yönelik ırkçı saldırısına da tepki gösterdi.