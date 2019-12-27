Ağrı-Erzurum arasında siyah beyaz yolculuk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı-Erzurum arasında siyah beyaz yolculuk - Son Dakika

Ağrı-Erzurum arasında siyah beyaz yolculuk

6 saat önce

Ağrı-Erzurum Karayolu'nda yolun bir tarafına kar yağarken, diğer tarafa yağmamasıyla birlikte ortaya çıkan ilginç manzara görenleri şaşırttı.

Ağrı-Erzurum arasında siyah beyaz yolculuk, System.String[]

Ağrı- Erzurum Karayolu'nda yolun bir tarafına kar yağarken, diğer tarafa yağmamasıyla birlikte ortaya çıkan ilginç manzara görenleri şaşırttı.


Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Ağrı ve çevresinde yoğunluk gösterirken, diğer taraflarda etkisini daha az gösterdi. Kar yağışının yoğun olduğu yerler ile yağışın daha az olduğu yerler arasında geçen Ağrı-Erzurum Karayolu'nda yolculuk yapan sürücüler, bir tarafı siyah bir tarafı karla kaplı olmasından dolayı beyaz olan yolda yolculuk yapmanın tadını çıkarttı.


Oluşan görüntünün seyrine dalan sürücü ve yolcular, bu ilginç manzarayla ilk defa karşılaştıklarını söyledi. Ağrı-Erzurum arasında yolculuk yapan sürücü ve yolcular siyah beyaz yol ayırımı manzarasının tadını çıkararak yolculuk yaptı. - AĞRI

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:17 Kaynak: İHA
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