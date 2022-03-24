Ağrı-Erzurum kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişine kapatıldı - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Ağrı- Erzurum kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.

Kentte etkili olan fırtına, akşam üzeri yerini kar yağışına bıraktı.

Etkisini artıran kar ve tipi yaşamın yanı sıra ulaşımı da olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, Ağrı ile Erzurum'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 iş makinesiyle bölgede karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yoğun kar ve tipiye rağmen yolu ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede gece saatlerinde etkisini daha da artıran kar ve tipi nedeniyle sürücülerin yolda olumsuzluk yaşamaması için Erzurum'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi bölgelerinde tırların geçişine izin verilmiyor.

Sürücülerin tırlarını yol kenarına park etmesiyle araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.