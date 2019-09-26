Ağrı Gençlik Merkezinden İtfaiye Müdürlüğü'ne anlamlı ziyaret

Ağrı Gençlik Merkezi 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan "İtfaiyeciler Haftası" münasebetiyle Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.



Ağrı Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ağrı Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, İtfaiye Haftası'nda itfaiye ekipleri ile bir araya gelerek, itfaiyecilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



Ağrı Gençlik Merkezi liderlerinin de bulunduğu ziyarette, İtfaiye Müdürü Akın Kahraman gençlere yangına müdahale konusunda bilgiler verildi.



Gençlere itfaiye ekiplerinin kurtarma aracının, müdahale aracının ve merdivenli aracının nasıl kullanıldığını öğreten itfaiye ekipleri olası bir alarm durumunda ekiplerin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde gençlere anlattı. Ağrı İtfaiye Müdürü Akın Kahraman, Ağrı Gençlik Merkezi gençlerine ve Gençlik Liderleri nezdinde tüm Gençlik Merkezi çalışanlarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ağrı Gençlik Merkezi liderlerinden Cihangir Aslan, itfaiye ekiplerini ziyaret etmelerindeki amacı İtfaiye Haftasında onlarla birlikte olmak olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:



"Bizlerin itfaiye ekiplerini ziyaret etmemizdeki amaç, hem onların haftasında onlarla birlikte olmak hem de gençlerimizin itfaiye ekiplerinin sadece yangın söndürmekte değil birçok olayda var olduğunu öğretmektir."



Ağrı Gençlik Merkezinden İtfaiye Müdürlüğüne ziyarete giden ekibin arasında, Gençlik Merkezi Liderleri Hasret Altun Aksakal, Cihangir Aslan, Mehmet Fatih Eldem, Cuma Salman ve gönüllü gençler yer aldı. - AĞRI