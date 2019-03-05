Ağrı Gençlik Merkezinden "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti"

Ağrı
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okuma yarışmalarında Türkiye
ve Afganistan
birincisi olan hafızların katılımıyla gerçekleşen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı Gençlik Merkezi konferans salonunda yapıldı.
Programda, 2018 "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması Türkiye birincisi Mustafa Özyılmaz, 2016 Afganistan birincisi Sanaullah Habib yanı sıra Abdullah Altun
ve Celalettin Sevimli'nin sunduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti büyük beğeni topladı.
Programa, Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü M.Şafi Erim, Gençlik Merkezi Müdürü M.Nuri Okan yanı sıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Program sonunda Kur'an-Kerim okuyan hafızlara teşekkür plaketi takdim edildi. - AĞRI