Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün başarılı sporcularından büyük başarı - Son Dakika

1-4 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Antalya'da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ve Milli Takım seçmeleri müsabakalarında Ağrılı sporcuların başarısı göz kamaştırdı.

Antrenör Çetin Demir yönetiminde şampiyonaya katılan Ağrılı sporcuların elde ettiği başarılar;

Son müsabakalarda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Ömer Çeçen; Tekerlekli Sandalye Bedensel Engelli kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Talip İlhan büyükler 70 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi, Mehmet Dağabakan gençler 70 kilo kategorisinde Türkiye üçüncüsü ve 166 bikini fitness bayanlar kategorisinde Nurefşah Kaşka ise Türkiye Şampiyonu oldu.