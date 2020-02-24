Ağrı giriş-çıkışlar için termal kamera kuruldu - Son Dakika
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Ağrı giriş-çıkışlar için termal kamera kuruldu

6 saat önce

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (2)Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında Gürbulak Sınır Kapısı'na dün akşam saatlerinde termal kamera kuruldu.

İran'a açılan Gürbulak kapatıldı, TIR kuyruğu 5 kilometreye ulaştı (2)

Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında Gürbulak Sınır Kapısı'na dün akşam saatlerinde termal kamera kuruldu. Ağrı Sağlık Müdürlüğü de doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanını kapıda görevlendirdi. Termal kamera ve sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde virüs şüphesi görülen kişiler bölgedeki hastanelere sevk edilecek. KORKMUYORUZ

Koronavirüs vakaları nedeniyle Türkiye'nin kapılarını kapattığı İran'a girebilmek için sınırda bekleyen İran vatandaşları ve TIR sürücüleri, hastalıktan korkmadıklarını söyledi. Vatanlarında neler olup bittiğini bilmediklerini belirten İranlı TIR sürücülerinden Mehdi Fakri, "Ülkemizin dışındayız. Neler olup yaşandığını bilmiyoruz. Ne kadar doğru bilemiyoruz. Bir an evvel vatanımıza gitmek istiyoruz. Hastalıktan korkmuyoruz" dedi.

Öte yandan Türk TIR şoförleri de gümrükten gelecek haberi bekliyor. TIR'ların arasında yaptıkları yemeklerini yiyen sürücülerden Ömer Ortaç, " İstanbul'dan İran üzerinden Kazakistan'a inşaat malzemesi götürüyorum. 3 gündür burada bekliyoruz. Sınırdaki görevliler 15 gün kadar bekleyebileceğimizi söylüyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sınırdan gelecek bir haber bekliyoruz. Çin'den dünyaya yayılan virüs, herkesi perişan etti. Sınırın bir an evvel açılmasını bekliyoruz. Çünkü buradan yüzlerce kişi ekmek yiyor" diye konuştu.

Ağrı giriş-çıkışlar için termal kamera kuruldu

Koronavirüs, Termal, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:15 Kaynak: DHA
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