Ağrı GİSM'den şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında Ağrılı Şehit Jandarma Komando Er Vefa Çelik'in ailesini ziyaret etti.



Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cemil Budak, Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençler ile birlikte, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma etkinliği kapsamında şehit ailesini ziyaret ederek, Türk Bayrağı ve 15 Temmuz gününe özel basılan tişört hediye etti.



İl Müdür Vekili Budak Gençlik Merkezi üyeleri ile birlikte, Diyarbakır'da terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Er Vefa Çelik, ve tüm şehitler için Fatiha suresi okudu.



Türk Bayrağını şehit er Vefa Çelik'in babası Naman Çelik hediye eden Budak, yapmış olduğu açıklamada; Vatanı için şehit olan tüm kahramanlarımızın mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz dedi.



Şehit babası Naman Çelik ise Türk Bayrağını üç kere öptükten sonra duvara astı.Jandarma Komando Er Vefa Çelik'in annesi Hüsna Çelik ve babası Naman Çelik, gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler. - AĞRI