Ağrı GSİM Cihan Demir Eleşkirt Tesislerini inceledi - Son Dakika

Beraberindeki Spor Şube Müdür Cemil Budak ve Eleşkirt Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel ile birlikte ilçede biten ve yapımı devam eden yatırımları inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, yürütülen çalışmalarda gelinen son durum hakkında ilçe müdürü Güzel'den bilgi aldı.

İl Müdürü Demir; Eleşkirt ilçemizde Gençlik Merkezi, Kapalı Spor salonu, atletizm pisti ve Sentetik yüzeyli çim sahamız bitmesine kısa bir zaman dilimi kaldı. Ferdi branşlar spor salonumuzun açılışı yapılarak Eleşkirt gençliğinin hizmetine sunuldu. Eleşkirt ilçemizde gençlerimizin spor yapma potansiyeli çok fazla. Eleşkirtli gençlerimiz ve çocuklarımız ilçede yapılan tesislerde spor yapıp sosyal ve kültürel tesislerden faydalanacaklardır.

Bu tesislerden ilimizi ve ülkemizi temsil edecek nice başarılı sporcularımız çıkacaktır. Gençlerimizin fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimleri için bu tesislerimizden azami ölçüde faydalanması büyük önem taşıyor.

Yapımı devam eden tesislerimizi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Şimdiden Eleşkirt halkına hayırlı olsun" dedi.