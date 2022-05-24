Ağrı GSİM'den Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğüne Teşekkür Plaketi - Son Dakika
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Ağrı GSİM'den Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğüne Teşekkür Plaketi

24.05.2022 15:28
Ağrı GSİM'den Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğüne Teşekkür Plaketi

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeline Teşekkür Plaketi takdim etti.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, 2021-2022 yılları arasında Ağrı Merkez ve ilçelerinde yapılan yatırımların projelendirmesinde, yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanması, teslim alınması gibi önemli işleyişlerde önemli bir rol üstlenen Ağrı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü kurum personeli için Teşekkür Plaketi takdim etme töreni düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen tören öncesinde açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan; Serhat şehri Ağrı ilimize Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kazandırmış olduğu yatırımların tamamlanmasında büyük emekleri olan başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz sayın Emin Oral Bülbüloğlu'na ve kurum personeline çok teşekkür ederiz dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüz Emin Oral Bülbüloğlu ise yapmış olduğu açıklamada; İlimiz Ağrı'da yapılan tüm çalışmalarımızda ekip ruhu ile çalışmayı şiar edinmiş bizleri yalnız bırakmayıp sürekli desteklerini eksik etmeyen personelime teşekkür ediyorum.

İl Müdürü Bülbüloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan'ın da nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Düzenlenen törende, Spor Şube Müdürü Cemil Budak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Ağrı GSİM'den Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğüne Teşekkür Plaketi - Son Dakika


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