Ağrı GSİM "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile spor yaptırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı GSİM 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' sloganı ile spor yaptırıyor - Son Dakika

Ağrı GSİM "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı ile spor yaptırıyor

6 saat önce

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı kapsamında bünyesinde ki sporculara yönelik evde uzaktan eğitim ile spor yaptırıyor.

Ağrı GSİM

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganı kapsamında bünyesinde ki sporculara yönelik evde uzaktan eğitim ile spor yaptırıyor.


Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalarak virüsün yayılmasının engellemesine destek veren sporcularına ve ailelerine bu zorlu süreçte spordan eksik kalmayarak ve zinde olmalarını sağlamak adına il ve ilçelerde çeşitli branşlardaki bünyesinde ki antrenörle evde spor yaptırmaya devam ediyor. Korona virüse karşı etkin bir şekilde sürdürülen mücadele kapsamında evde kalan sporcularımız için çeşitli tedbirler aldıklarını belirten Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir"Bu zorlu süreçte de sporcularımızın evde sporunu yapmalarını ve sağlık için hareket etmelerini sağlamak için bir dizi programlar yaptık. Koronavirüs nedeniyle tüm salonlarımızda faaliyetlerimiz durmuş durumda. Bizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, sporcularımıza evde spor yapmaları için uzaktan eğitim ile spor yapmalarını sağlıyoruz. Bu programdan ailenin tüm bireyleri faydalanabilir. Vatandaşlarımız önce kendileri sonra da sevdikleri için bu süreçte evde kalması gerekiyor. Ancak evde kalırken de hareketsiz kalmamamız gerekiyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımıza Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başlatmış olduğu "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısını Ağrı ilimizde hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda bu salgın hastalık bitene kadar sporumuzu evde devam ettireceğiz" dedi. - AĞRI

Evde Kal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:22 Kaynak: İHA

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