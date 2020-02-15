Ağrı günde 5 köyün yolunu açıyorlar - Son Dakika

Günde 5 köyün yolunu açıyorlar

AĞRI'da İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları köy yollarında kar mücadelesini sürdürüyor. Yer yer 1 metreye yaklaşan kar kalınlığının bulunduğu kırsalda günde 5 köyün yolunu açan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy ve 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları, köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde 40, kırsalda ise yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığıyla mücadele eden ekipler, günde 5 köyün yolunu ulaşıma açabiliyor. Bazen bir köyün yolunu günde 2-3 kez açmak zorunda kalan ekipler, bir taraftan zorlu kış şartları bir taraftan da arazi koşullarıyla uğraşıyor.

Kepçe operatör Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz. Tipi ve fırtına da etkisini gösteriyor. gün içinde beş tane köy yolunu açtık. Hala kapalı olan köy yolları var" dedi.