Ağrı günde 5 köyün yolunu açıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı günde 5 köyün yolunu açıyorlar - Son Dakika

Ağrı günde 5 köyün yolunu açıyorlar

6 saat önce

Günde 5 köyün yolunu açıyorlarAĞRI'da İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları köy yollarında kar mücadelesini sürdürüyor.

Günde 5 köyün yolunu açıyorlar

AĞRI'da İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları köy yollarında kar mücadelesini sürdürüyor. Yer yer 1 metreye yaklaşan kar kalınlığının bulunduğu kırsalda günde 5 köyün yolunu açan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şubat ayıyla birlikte Ağrı'da etkili olan kar yağışı çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısını kesti. 506 köy ve 3 bin 285 kilometrelik yol ağında karla mücadele eden İl Özel İdaresi'nin kar kaplanları, köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde 40, kırsalda ise yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığıyla mücadele eden ekipler, günde 5 köyün yolunu ulaşıma açabiliyor. Bazen bir köyün yolunu günde 2-3 kez açmak zorunda kalan ekipler, bir taraftan zorlu kış şartları bir taraftan da arazi koşullarıyla uğraşıyor.

Kepçe operatör Doğan Yaşar, "Gece gündüz demeden kar tipi demeden yolları açmak için çalışıyoruz. Bölgemizde günlerdir kar yağışı aralıksız sürdü. Neredeyse bütün köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazen bir köy yolunu iki veya üç kez açmak zorunda kalıyoruz. Tipi ve fırtına da etkisini gösteriyor. gün içinde beş tane köy yolunu açtık. Hala kapalı olan köy yolları var" dedi.

Ağrı günde 5 köyün yolunu açıyorlar

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

60 liralık antifrizden kaçan sürücüler, 7 bin liralık masraftan kaçamadı
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı İlham Aliyev, Ermenistan liderinin yüzüne karşı söyledi: Dağlık Karabağ'ı daima kontrol altında tutamazsınız İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı!

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 00:06:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı günde 5 köyün yolunu açıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]