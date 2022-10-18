Ağrı 'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çaptığı iki kadından biri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Tahir Yılmaz, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı gündem haberi: Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı iki kadından biri öldü - Son Dakika

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