Ağrı gündem haberi: Ağrı Dağı milli parkında sonbahar güzelliği

Ağrı Dağı milli parkında sonbahar güzelliği

IĞDIR Iğdır Karakoyunlu ilçesi sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı milli parkı sonbahar mevsiminin güzelliğini yaşıyor.

Ağrı Dağı zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan Ağrı Dağı milli parkı her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de ayrı bir güzelliği yaşıyor. Birçok canlıya ev sahipliği yapan ve Iğdır sınırları içinde yer alan Karasu ve Bulakbaşı sulak alanlar olaraktan da bilinen alan sonbahar mevsimi ile birçok rengi de bünyesinde barındırıyor. Genelde sazlıktan oluşan milli park sonbaharın güzelliğini yaşamak ve alanda bulunan kuş türlerini görmek isteyenlerin gitmesi gereken alanların başında geliyor.