Ağrı gündem haberi: Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu - Son Dakika
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Ağrı gündem haberi: Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu

10.10.2022 17:02

Ağrı haberler... Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturduAĞRI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu

AĞRI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle " Türkiye'nin Çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak adlandırılan Ağrı Dağı'nın zirvesi, Ekim ayında yağan kar ile beyaza büründü. Adeta beyaz gelinliğini giyen Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan karla doyumsuz manzaralar oluşturarak adeta görsel şölen sundu. Türkiye'nin en büyük buzulu konumunda olan dağa, her yıl yerli ve yabancı dağcılar tırmanıyor.

YORUMLAR
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Ağrı haberi! 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı Ağrı haberi! 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı Ağrı haberleri! Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı Ağrı haberleri! Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı
Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı gündem haberi: Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı gündem haberi: Ağrı Dağı'nın zirvesi, yağan karla doyumsuz manzaralar oluşturdu - Son Dakika
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