Ağrı gündem haberleri... Ağrı'da yavru kedi "mandalina" köy okulunun maskotu oldu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, öğrencilerce sahiplenilerek "mandalina" adı verilen yavru kedi, okulda ilgi odağı haline geldi.

İlçeye bağlı Hacıhalit köyü ilk ve ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler, bir süre önce yavru bir kedinin sahipsiz olduğunu fark etti. Öğrencilerin kediyi besleme isteklerine olumlu yanıt veren okul idarecileri, daha sonra kedinin aşılarını yaptırdı.

"Mandalina" adı verilen, öğrencilerle aynı masa ve sıraları paylaşan yavru kedi, sevimli hareketleriyle sınıfın neşe kaynağı oldu.

Teneffüslerde öğrencilerin oyun oynadığı kedi, öğretmenler tarafından besleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yeryüzünü insanlarla birlikte paylaşan hayvanların, doğanın dengesinin korunmasında önemli bir yeri bulunduğunu belirtti.

Çocukları hayvan sevgisi ile büyütmenin ve bunu topluma aşılamanın herkesin görevi olması gerektiğini ifade eden Kökrek, yavru kediyi sahiplenen ve besleyen okul yöneticileri ile öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.