Ağrı gündem haberleri | Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada - Son Dakika
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Ağrı gündem haberleri | Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada

08.10.2022 11:16

Ağrı gündem haberi: Ağrı Dağı eteklerinde yaşam süren su maymununun beslenme anı kameralarca görüntülendi.

Ağrı Dağı eteklerinde yaşam süren su maymununun beslenme anı kameralarca görüntülendi.

Yaklaşık yarım asır önce komşu ülkelere kürk üretimi için getirilen ve daha sonra çiftliklerden kaçarak Ağrı Dağı eteklerine gelen su maymunları, dağın Iğdır tarafındaki Karasu Sazlığı'nda yaşıyor.

Birçok memeli, kemirgen ve sürüngenin yaşadığı sulak alanın ilgi çekici hayvanlarından olan su maymunları, hem karada hem de suda besleniyor.

Tür ismi Myocastor coypus olan ve adeta büyük bir fareyi andıran su maymununun suda ve karada beslenme anı kameralarca kayıt altına alındı.

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Kaynak: AA

Ağrı Dağı, Iğdır, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı gündem haberleri | Ağrı Dağı eteklerinde yaşayan su maymununun beslenme anı kamerada - Son Dakika

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