Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler - Son Dakika

Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler

6 saat önce

AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler.

AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler

Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler

Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:04 Kaynak: DHA
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