Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3 - Son Dakika

Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3

6 saat önce

AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3 (ÇADIRLARINDAN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER)

AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3 (ÇADIRLARINDAN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER)

Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3

Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
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