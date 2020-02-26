Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3 - Son Dakika

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Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3
6 saat önce
AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3 (ÇADIRLARINDAN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER)
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:06 Kaynak: DHA
AĞRI Gürbulak Sınır Kapısı'nda, sahra hastanesinden ilk görüntüler-3 (ÇADIRLARINDAN İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER)
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