Ağrı gürbulak sınır kapısı'nda tır kuyruğu bitti - Son Dakika

Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR kuyruğu bitti

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda oluşan yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu, araçların İran'a girmesiyle sona erdi.

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler ile teşhis koyulanların sayısının yükselmesinin ardından Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı, giriş ve çıkışlara tek taraflı kapatıldı. Termal kameraların yerleştirildiği sınır kapısında, sağlık tedbirleri de artırıldı. İran'a giriş ve çıkışların kapatılması nedeniyle dün sınırda yaklaşık 5 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. İran'da yaşayan Türklerin geçişine izin verilen sınır kapısında sürücülerin bekleyişi, dün gece sona erdi. Sınır kapısında bekleyen İranlı TIR sürücülerinin, sabaha kadar yapılan çalışma sonununda ülkelerine dönmesiyle TIR kuyruğu bitti. Sınırda bu sabah sadece 10'a yakın Türkmenistan plakalı TIR olduğu görüldü.

Öte yandan termal kameralı önleme devam edilen Gürbulak Sınır Kapısı'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla gönderilen 'Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler' konulu genelgenin ardından koronavirüs tedbirleri üst düzeye çıkarıldı. Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanırken, Ağrı Sağlık Müdürlüğü'nün sınır kapısına gönderdiği doktor ve hemşirelerden oluşan bir grup sağlık çalışanı da görevini sürdürüyor. Termal kamera ve sağlık görevlileri ile yapılan kontrollerde virüs şüphesi görülmesi halinde kişi, ambulansla bölgedeki hastanelere götürülecek.