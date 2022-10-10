AĞRI'DA KURTLAR KOYUN SÜRÜSÜNE SALDIRDI

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde kurtlar, 350 koyunun bulunduğu sürüye saldırdı. Sürüde bulunan 3 koyun ölürken, 20'si kayboldu; yaralanan 9 koyun ise sahibi tarafından kesildi.

Olay, akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Gündoğdu köyünde meydana geldi. İbrahim Samancı'ya ait 350 koyundan oluşan sürü, 4 kurdun saldırısına uğradı. Çoban ikiye bölünen sürüyü toplamaya çalışırken, kurtların saldırısında 3 koyun öldü, 20 koyun kayboldu. Kurt saldırısını duyan köylüler olay yerine gittiğinde saldırı sırasında yaralandıkları görülen 9 koyun, arazide kesildi. Yaralı 45 koyun ise tedavi edilmek üzere köye götürüldü.

Sürü Sahibi İbrahim Samancı, kurt saldırısı nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, 350 tane koyunum vardı. Kurtların saldırması nedeniyle 45 tanesi yaralandı. 20 tanesi kayboldu. 3 tanesi öldü, 9 tane ağır yaralı koyunu da kestik. Gece bastırdığı için kaybolan koyunları bulamadık. Sabah aramaya çıkacağız. Bakalım onları da bulup bulmayacağımız belli değil. Çok mağdur olduk? dedi. (DHA)