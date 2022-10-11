Ağrı haberleri: CHP'den Ağrı'nın Eleşkirt İlçesinde Üniversite Öğrencilerinin Yurt Sorununa Çözüm

CHP Eleşkirt İlçe Başkanı İsmail Yazıcı, ilçeye gelen üniversite öğrencilerinin kamuya ait yurt olmaması nedeniyle barınma sorunu yaşaması üzerine CHP'li milletvekillerinin katkılarıyla kiraladığı binayı kız öğrenciler için ücretsiz yurda dönüştürdü. Yazıcı, katkılarından dolayın İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'e teşekkür etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu'nda 400 öğrenci eğitim görüyor. 10 bin nüfuslu Eleşkirt ilçe merkezinde özellikle ilçe dışından üniversite okumaya gelen öğrenciler barınma sorunu yaşıyor. Öğrencilerin barınma sorununu çözmek için harekete geçen CHP Eleşkirt İlçe Başkanı İsmail Yazıcı, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in katkılarıyla ilçede bulunan beş katlı bir binayı, ücretsiz olarak öğrencilerin kullanımına vermek üzere kiraladı.

"EN KISA SÜREDE ÖĞRENCİLERİMİZİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE BAŞLIYORUZ"

İlçede cemaat yurtları dışında kamuya ait hiçbir yurdun bulunmadığını ifade eden Yazıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğrencilerimizin mağdur olmaması adına bir çalışma başlattık. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak çağrısında emir telakki ederek bu konuda gerekli çalışmalar yaptık. İlçemizde bulunan bir binayı kiraladık ve öğrencilerimize ücretsiz tahsis ettik. Bu aşamada maddi manevi desteklerini esirgemeyen İstanbul Milletvekilimiz Sayın Yüksel Mansur Kılınç, Samsun Milletvekilimiz Sayın Kemal Zeybek'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. En kısa sürede öğrencilerimizi yerleştirme işlemlerine başlıyoruz."