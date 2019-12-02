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Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı

7 saat önce

Ağrı'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktıAğrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı.

Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı, System.String[]

Ağrı'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı


Ağrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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