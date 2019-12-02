Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı

Ağrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı. - AĞRI

Ağrı 'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor?