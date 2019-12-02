Ağrı haftaya kar yağışıyla başladı
7 saat önce
Ağrı'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktıAğrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Ağrı'da hafta sonu aralıksız yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı
Ağrı ve ilçelerinde hafta sonu aralıksız yağan yağmur pazartesi sabahı yerini kar yağışına bıraktı. Kentte sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışıyla karşılaştı. - AĞRI
Günlük burç yorumları 2 Aralık 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Son Dakika: Erdoğan, santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı