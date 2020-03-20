Ağrı, Hakkari ve Van için kar uyarısı - Son Dakika

Ağrı, Hakkari ve Van için kar uyarısı
6 saat önce
Ağrı ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunda yarın karla karışık yağmur ile kar bekleniyor.
Ağrı ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunda yarın karla karışık yağmur ile kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Iğdır çevrelerinde hafif yağmur, Ağrı ve Hakkari çevreleriyle Van'ın doğusunda hafif karla karışık yağmur ile kar tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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