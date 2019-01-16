Ağrı Hem Kurslarla Yöre İnsanının Umudu Oldu

SITKI YILDIZ - Ağrı
Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu, okuma yazma kurslarından girişimciliğe, üniversiteye hazırlıktan spora kadar birçok alanda binlerce insana umut oluyor.
Ağrı HEM ve Akşam Sanat Okulunun açtığı kurslar ilgi görüyor. Özellikle merkezin istihdam ve üniversiteye hazırlık kurslarına yoğun ilgi gösteren gençlerden bazıları kurs sonrası kendi iş yerini açıyor, bazıları ise üniversiteli oluyor.
Son iki yılda yaklaşık 40 bin insana okuma-yazma, el sanatları, girişimcilik, istihdam projeleri, üniversiteye hazırlık gibi alanlarda kurslarıyla destek olan merkez, 2018 yılında hayata geçirdiği iki projeyle de önemli başarıya imza attı.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen programa atletizm ve resim kurslarıyla başvuran merkez, 992 merkez arasından ilk 10'a girmeyi başardı.
"Merkezimiz Bakanlığımızca ödüllendirilmiştir"
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezin geçen yıl Türkiye
geneli yapılan iyi uygulama örnekleri çerçevesinde önemli başarıya imza attığını söyledi. Tekin, şunları kaydetti:
"Halk Eğitim Merkezimiz iki iyi örnek projesiyle büyük başarıya imza atmıştır. Bakanlığımız tarafından merkezimiz ödüllendirilmiştir. Bu, bizim için çok büyük başarı. Özellikle resim ve atletizm alanında bu bölgede çok ciddi bir kitle var. Amacımız buradaki öğrencilerimizi özellikle spor ve sanat alanında kazandırabilmek. Bu anlamda HEM çok ciddi çalışmalar yapmakta. İki tane iyi uygulama ile ilk 10'a girmemiz de zaten onun göstergesi."
Tekin, Ağrı'nın eğitim dışında spor ve sanatta da başarı sağlamasının kendilerini mutlu ettiğini aktararak, kentin bu noktada iyi bir yere geleceğine inandıklarını söyledi.
"Merkezimiz Türkiye'nin en iyi 10 HEM'i arasına girdi"
Merkez Müdürü Ahmet Aktaş
ise devletin verdiği imkanları açtıkları kurslarla en ücra yerlere kadar götürdüklerini ifade etti.
Okuma yazma kursunda 2 bin 500 insana ulaştıklarını, bunun dışında da mesleki ve genel kurslar açtıklarını aktaran Aktaş, şöyle konuştu:
"Halkımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı HEM'e çekip eksik oldukları yönlerini tamamlamak, üretimden daha çok eğitim yönünü geliştirmek için gayret gösteriyoruz. 2018'deki iyi uygulama örnekleri çerçevesinde merkezimiz 992 HEM'den resim ve atletizm alanlarında Türkiye'nin en iyi 10 HEM'i arasına girdi. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."
Aktaş, geçen yıl yaklaşık 450 kurs açtıklarını ve 12 bin insana hizmet verdiklerini belirterek, son iki yılda ise toplamda 40 bin insana ulaştıklarını ifade etti.
"Arkadaşlarımın tavsiyesiyle buraya geldim"
Merkezin resim alanındaki uygulama kursuna katılan Ali Furkan
, Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesi (AİÇÜ) Resim Öğretmenliği Bölümünü kazandığını söyledi.
Arkadaşlarının tavsiyesiyle merkeze geldiğini belirten Furkan, şöyle konuştu:
"Onlar daha önce burada resim bölümüne hazırlandılar ve istedikleri bölüme gittiler. Bu da beni umutlandırdı. Kısa sürede iyi bir eğitimle ben de üniversiteyi kazandım. Gelmek isteyenlere de burada tavsiye ediyorum. Kendim ve arkadaşlarım adına HEM'e teşekkür ediyorum."
Merkezin atletizm kursuna katıldıktan sonra AİÇÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümünü kazanan Betül Gülengül ise bugün madalyalara olan koşusunu devam ettirdiği için mutlu olduğunu belirtti.
Her yıl yaklaşık 300 öğrenciyi üniversiteye kazandıran merkeze gelen Mikail Çiftçi, merkezi dershaneyi aratmayan eğitim vermesi ve burada eğitim görerek kazanan arkadaşları dolayısıyla tercih ettiğini söyledi.
Üniversiteyi merkez sayesinde kazanan akraba ve tanıdıkları sayesinde kursa katılan Gülcan Çakmak da "Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Burada öğretmenlerimiz çok iyi ve denemeler çok faydalı oluyor. Hayalim okul öncesi öğretmeni olmak. Kazanırsam ben de çocuklara faydalı olmayı, katkı sunmayı çok isterim." ifadelerini kullandı.