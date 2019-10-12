Son Dakika Haberleri: Ağrı heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
Son Dakika Güncel Ağrı heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti

Ağrı heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti

36 dakika önce

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a 2020 yılının 'İshak Paşa Sarayı Kültür Yılı' olması teklifinde bulundu.

Ağrı heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a 2020 yılının 'İshak Paşa Sarayı Kültür Yılı' olması teklifinde bulundu.


Beraberinde bulunan Ağrı heyeti ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden Milletvekili Ekrem Çelebi, burada Ağrı'nın turizm potansiyelini anlatarak bakanlığın Ağrı'da yapabileceği projeler üzerinde sunum yaptı. Ağrı Dağı'na gereken önemin verilmesini isteyen Çelebi "Ağrı Dağı'na 2020 yılında tırmanış izni verilmesi ve dağ evlerinin yapılması dağ turizmin canlanmasını sağlayacaktır. Yine il merkezimizde 'Şehir Müzesi'nin yapılmasını istiyoruz. Anzavur Tepesinde kazı çalışmalarının başlatılması ve 2020 yılının 'İshak Paşa Sarayı Kültür Yılı' olarak ilan edilmesini istiyoruz" dedi.


Ağrı heyetinin anlattıklarını not alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ağrı'nın turizm potansiyeli yüksek bir il olduğuna vurgu yaparak gereken çalışmaları yapacağı sözünü verdi.


Heyet Ağrı'dan getirdiği hediyeleri bakan Ersoy'a vererek bakanlıktan ayrıldı. - AĞRI

Mehmet Nuri, Nuri Ersoy, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda Resulayn kontrol altına alındı
TBMM'deki 'çay ve simit' tartışmasına AK Partili Turan'dan operasyon tepkisi Buket Aydın'ın operasyon bölgesinin sınırında verdiği pozdan sonra Nazlı Çelik trend oldu 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı ortak açıklamaya AK Parti'den sert tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 12:37:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı heyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]