Ağrı heyeti "yatırım ve istihdam" için Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti İl Başkanı Halil Özyolcu, kente yapılan ve yapılacak olan yatırım ile istihdam çalışmalarına yönelik Ankara'da bazı ziyaret ve temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile görüşen heyet, kentteki istihdam ve yatırım projelerini görüştü.

Milletvekili Çelebi, ziyaret sırasında kendilerine verdikleri destekten dolayı Bakanlar Pakdemirli, Pekcan ile TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Genel Müdür Uraloğlu'na teşekkür etti.

Ağrı heyetinin Ankara'da görüşmelerinin verimli ve başarılı geçtiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Amacımız ilimizin daha çok yatırım alması, bundan sonrada bakanlıkların kapısını sürekli aşındıracak ve ilimize daha çok kaynak aktarılmasını sağlayacağız. Ağrı'ya yeni yatırımlar ve istihdam alanlarının açılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda Ankara'daki ziyaretlerimiz çok verimli geçti. Şehrimizin merkezi bütçeden gerekli desteği alması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda müteşebbisler için bir yatırım cenneti haline gelen şehrimize yerli ve yabancı yatırımcıları bekliyoruz."