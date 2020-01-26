Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dayanışma ekibi Avrupa yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dayanışma ekibi Avrupa yolunda - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dayanışma ekibi Avrupa yolunda

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 23 öğrenci, Avrupa Birliği Erasmus+Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Portekiz'e gitti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dayanışma ekibi Avrupa yolunda, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) 23 öğrenci, Avrupa Birliği Erasmus+Avrupa Dayanışma Programı kapsamında Portekiz'e gitti.


Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 5 proje ile 40 öğrenci, Avrupa Dayanışma Programı'ndan yararlanacak. Proje kapsamında ilk etapta Portekiz'in Braga ve Barcelos şehirlerine giden 23 öğrenci, gençlik merkezlerinde, kamusal alanlarda sosyal ve kültürel etkinliklerde proje ortağı kurum ve kuruluşların kamu yararına olan faaliyetlerinde yardımcı olacaklar.


Öğrenciler, 37 gün sürecek proje faaliyetleri kapsamında uygulayarak öğrenme yöntemi ile gittikleri ülkelerde İngilizce ile gittikleri ülkelerin dilinde pratik yapma, farklı kültürleri görme, toplumsal aidiyet noktasında gönüllü olarak dayanışmaya destek vermede önemli katkılar elde edecekler.


Üniversitenin öğrencilere her daim uluslararası platformlarda yardımcı olmayı amaçladığını belirten AİÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Faruk Kaya, "Kültürel değerlerimizi tanıtmak adına çok önemli bir adım attık. Sizler, gönül elçileri olarak gittiğiniz yerlerde kendi örf, adet ve kültürünüzü taşırken, farklı kültürleri tanıma fırsatını elde edeceksiniz. Yurtdışı deneyimleri insan hayatında çok önemlidir. Geleceğe doğru adımlarınızı atarken hayatınıza yön verip planlamalar yaparken bunun etkisini mutlaka görürsünüz" diye konuştu. - AĞRI

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:57 Kaynak: İHA
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