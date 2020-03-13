Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dezenfekte edildi - Son Dakika
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dezenfekte edildi

6 saat önce

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) koronavirüs tehlikesi sebebiyle fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, sosyal, kültürel ve spor tesislerde temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi dezenfekte edildi, System.String[]

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) koronavirüs tehlikesi sebebiyle fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları, sosyal, kültürel ve spor tesislerde temizlik ve dezenfektasyon çalışması yapıldı. Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını sebebiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde bir dizi tedbir alındı. Üniversite yerleşkelerindeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ile sosyal, kültürel ve spor tesisler özel kıyafetli ekipler tarafından dezenfekte edildi. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, hastalıkla ilgili tedbirler kapsamında üniversitedeki bina ve tesislerin ekipler tarafından sık sık temizlenip dezenfekte edildiğini söyledi. Karabulut, üniversite bünyesindeki tüm sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp etkinliklerinin iptal edildiğini, zorunlu olanların ise izne tabi olacağını ifade etti.


Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:58 Kaynak: DHA
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