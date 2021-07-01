Üye Girişi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor

01.07.2021 11:08
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, elektrik ihtiyacının yazın yüzde 50'sini, kışın da yüzde 10'unu güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, elektrik ihtiyacının yazın yüzde 50'sini, kışın da yüzde 10'unu güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

Üniversite yerleşkesinde geçen yıl hayata geçirilen "500 kilovat Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali Kurulumu" projesi sayesinde, yılda 900 bin lira civarında tasarruf sağlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AA muhabirine, 500 kilovatlık güneş enerjisinin üniversite için çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Ağrı'nın Türkiye'nin ikinci dereceden en önemli güneş enerjisi elde edilebilen illerinden olduğunu belirten Karabulut, "Biz de bunu dikkate alarak Ağrı'da güneş enerjisiyle üniversitemiz ve ülkemize katkı sağlamak adına projemizi faaliyete geçirdik. Güneş enerji santralinin 3 milyon 300 bin civarında maliyeti oldu. Ortalama olarak 900 bin lira civarında yıllık gelir elde ediyoruz." dedi.

Karabulut, üniversite kampüsünün elektriğinin kış aylarında yüzde 10'unu güneş enerjisinden sağladıklarını dile getirerek, bu oranın yaz aylarında yüzde 50'ye çıktığını ifade etti.

"4 yıllık sürede sistem kendisini amorti ediyor"

Elde edilen elektriğin üniversiteye büyük katkı sağladığını vurgulayan Karabulut, şöyle konuştu:

"Yıllık ortalama 900 bin lira civarında katkı çok önemli. Güneş enerjisi aslında ticari anlamda da çok uygun bir enerji kaynağı. Yaklaşık 4 yıllık sürede bu sistem kendisini amorti ediyor ve ondan sonra bir anlamda bedava size kalıyor. Bu da üniversitemiz için oldukça önemli bir kaynak olarak devam ediyor. Bu yıl ortalama 800 bin lira civarında gelir elde ettik."

Karabulut, ilerleyen dönemlerde santralin kapasitesini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Santrale 500 kilovatlık paneller ekledikleri zaman özellikle yaz aylarında aydınlatma dahil üniversite enerjisinin tümünü karşılama imkanları olacağını bildiren Karabulut, "Kışın da elektriğin yüzde 20-30'unu karşılamış olacağız. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji çok önemli. Türkiye'de özellikle son 5 yılda güneş ve rüzgar enerjilerini aktif kullandığımız bir döneme girdik. Ülkemiz bu anlamda çok ciddi bir mesafe kaydetti." ifadelerini kullandı.

Karabulut, çevre için de önemli olan bir proje hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Üniversite, Türkiye, Enerji, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı 11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri hemen tahliye edildi 11:23 Başkent'te inşaat çalışması sırasında 4 binanın temeli zarar gördü! Bina sakinleri hemen tahliye edildi Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu 11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı 10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek 10:49 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi 10:20 Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi
Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı 08:07 Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı

Son Dakika Haberleri
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:10 Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
11:03 Dolar, düşüşünü sürdürüyor! 8,67'den işlem görüyor
10:53 Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı
10:48 Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'a gelecek
10:20 Son Dakika: Kredi kartına yeni düzenleme! Mobilya, beyaz eşya, altın ve televizyonun taksit sayılarında değişikliğe gidildi
10:14 Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı
Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü         
11:37
Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi         
11:26
Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 496 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim Erzincan Havalimanı'nın ismi değişti! Yeni isim "Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı" oldu         
11:06
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi         
10:50
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı Burak Elmas, Fatih Terim'in listesindeki 5 futbolcuyla da anlaştı         
10:14
Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz Elmalı davasında sanık çiftin suçladığı babaanne açıklama yaptı: Bu çocukların bir geleceği var, gündemde olmak istemiyoruz         
09:17
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 11:47:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi güneşten aldığı enerjiyle aydınlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement