Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman resitali - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman resitali - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman resitali

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserlerin keman eşliğinde yorumlandığı müzik resitali, büyük beğeni topladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde Duo Keman resitali, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde (AİÇÜ) Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserlerin keman eşliğinde yorumlandığı müzik resitali, büyük beğeni topladı.


Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen Duo Keman Konserine, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ile davetliler katıldı. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalından Öğr. Gör. Emre Yüceland ile aynı bölümden 2. sınıf öğrencisi Leyla SÜSLÜ tarafından verilen konserde, Türk ve Dünya müziğine ait seçkin eserler keman eşliğinde yorumlandı. Konserde J. S. Bach, I. Pleyel, W. A. Mozart gibi dünyaca ünlü klasik bestecilerin ölümsüz eserlerinin yanı sıra Manastır Türküsü, Tavas Zeybeği gibi eserler sunuldu. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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