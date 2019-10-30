Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri 'Üşüyen Çocuk Kalmasın' Diye Söyledi
1 saat önce
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından düzenlenen 'Üşüyen Çocuk Kalmasın' kampanyası kapsamında müziği dinletisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:30 Kaynak: Bültenler
Kampanyadan elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli yardımlarda bulunulacak.
AİÇÜ Nezehat Çeçen Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri, yaptıkları müzik dinletisi ile salondakilere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat süren müzik dinletisine akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti