Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri gönüllerince eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri gönüllerince eğlendi

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Matematik Kulübü öğrencileri tarafından kağıttan uçak uçurma ile satranç yarışması gerçekleştirildi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri gönüllerince eğlendi, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Matematik Kulübü öğrencileri tarafından kağıttan uçak uçurma ile satranç yarışması gerçekleştirildi.


Üniversite bünyesindeki Matematik Kulübü tarafından gerçekleştirilen Satranç turnuvası Eğitim Fakültesi binasında, kağıttan uçak uçurma etkinliği ise Sağlık yerleşkesindeki spor salonunda düzenlendi.


Öğrencilere olumlu rekabet duygusunun aşılanmasının hedeflendiği yarışmalara, birçok fakülte, yüksekokulu ve meslek yüksekokulundan öğrenci katıldı. Çekişmeli ve eğlenceli geçen satranç turnuvasında rakiplerini sorunsuz geçen Ramazan KANDEMİR birinci oldu. Kağıttan uçak uçurtma yarışmasında ise uçağını 20.5 metre uzaklığa uçuran Ceyda GEZER, birinci oldu. Dereceye girenlerin altınla ödüllendirildiği etkinliklerde öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. - AĞRI

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:49 Kaynak: İHA
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