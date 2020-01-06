Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden huzurevi ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden huzurevi ziyareti - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden huzurevi ziyareti

6 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevi ziyareti düzenlendi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden huzurevi ziyareti, System.String[]

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevi ziyareti düzenlendi.


Huzurevini ziyaretine Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan, AİÇÜ Toplum Gönüllüleri ile Yeniler Kulübü üyesi öğrenciler katıldı.


Huzurevi sakinleri ziyareti ile öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarına, toplumsal dayanışma ve iletişim kurmalarına katkı sunmayı amaçladıklarını belirten Karaoğlan, "Unutmayalım ki hepimizin yarının yaşlılarıyız. Yaşlılarımız milletimizin onurudur. Onlara sahip çıkmak ve ilgilenmek tüm bireylerin vatandaşlık görevidir" dedi.


Yanlarında getirdikleri çiçekleri hediye eden öğrencilere huzurevi sakinleri yaşamlarından örnekler vererek hayat boyu biriktirdikleri tecrübelerini anlattı. - AĞRI

Mehmet Fatih, Karaoğlan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı
Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da yağış sonrası trafik yoğunluğu yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
20:32 Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara ulaşım durdu (8) - Son Dakika
20:32 10 yıllık eşini öldüresiye döven koca tutuklandı - Son Dakika
20:32 Çekmeköy'de uçan çatı 100 metre ilerideki binanın içine girdi - Son Dakika
20:30 13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken hayatını kaybetti - Son Dakika
20:25 Kuaförden fakir öğrencilere eğitim hayatları boyunca ücretsiz tıraş - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 20:33:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinden huzurevi ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]