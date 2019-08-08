Son Dakika Haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut'tan BEÜ'ye ziyaret
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut'tan BEÜ'ye ziyaret

14 dakika önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut'tan BEÜ'ye ziyaret, System.String[]
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.
Karabulut'u karşılayan Yardım, makamda bir süre sohbet ettikten sonra üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yardım, Karabulut'a teşekkür etti.
Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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