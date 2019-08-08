Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut'tan BEÜ'ye ziyaret
14 dakika önce
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.
Ağrı İbrahim Çeçen Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:02 Kaynak: AA
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bitlis Eren Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım'ı makamında ziyaret etti.
Karabulut'u karşılayan Yardım, makamda bir süre sohbet ettikten sonra üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yardım, Karabulut'a teşekkür etti.
Erhan Nacar'dan gurbetçilere uyarı: Türkiye'deki varlıklarınızı gizleyin Ali Koç'tan transfer müjdesi ve şampiyonluk sözleri Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor Instagram'da büyük skandal! Kullanıcı bilgilerinin dev şirketlere pazarlandığı ortaya çıktı