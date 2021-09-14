Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Karabulut'tan, başhekim Aslan'a ziyaret - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Öğretim Üyesi Adem Aslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabulut, rektör yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fuat Sayır ile Aslan'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Aslan'a yeni görevinde başarılar dileyen Karabulut, alanında uzman bir hekimin böylesine önemli bir göreve getirilmesinden dolayı sevinç duyduğunu ifade etti.