Son Dakika Haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan Öğrencilere Tavsiyeler
Son Dakika Güncel Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan Öğrencilere Tavsiyeler

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan Öğrencilere Tavsiyeler

1 saat önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, oryantasyon programı kapsamında bir araya geldiği öğrencilere, geleceğe yönelik tavsiyelerde bulundu.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan Öğrencilere Tavsiyeler, System.String[]

AİÇÜ Nezehat ÇEÇEN Konferans Salonu'nda Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programına Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Karabulut, meslek yüksekokulu bünyesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programları'nda verilen eğitimle, teknolojinin en uç noktasında yer alan bir bilim dalı olan havacılık sektöründeki gelişmelerin öğrencilere aktarıldığını belirtti.

Öğrencilere eğitim gördükleri süre içerisinde üniversitenin tüm imkanlarından yararlanmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karabulut, "Genç bir üniversite olmamıza karşın sahip olduğumuz bilimsel, sosyal, kültürel ve fiziki alt yapı ile öğrencilerimizi büyük bir azimle yarınlara hazırlamaktayız. Ülkemizin her alanda kendini gösteren gelişimine öğrencilerimizin de katkıda bulunması için en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Siz kıymetli gençler de üniversitenizin size sunduğu imkanların yanı sıra kişisel gelişiminizi daha da artırarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilirsiniz" diye konuştu.

Program sonrası Prof. Dr. Karabulut, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun yeni yerleşkesini gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:08 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü
Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, YPG/PKK'ya desteğini açıkladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan Öğrencilere Tavsiyeler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]