Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut'tan Öğrencilere Tavsiyeler

AİÇÜ Nezehat ÇEÇEN Konferans Salonu'nda Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programına Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Karabulut, meslek yüksekokulu bünyesindeki Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programları'nda verilen eğitimle, teknolojinin en uç noktasında yer alan bir bilim dalı olan havacılık sektöründeki gelişmelerin öğrencilere aktarıldığını belirtti.

Öğrencilere eğitim gördükleri süre içerisinde üniversitenin tüm imkanlarından yararlanmaları gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karabulut, "Genç bir üniversite olmamıza karşın sahip olduğumuz bilimsel, sosyal, kültürel ve fiziki alt yapı ile öğrencilerimizi büyük bir azimle yarınlara hazırlamaktayız. Ülkemizin her alanda kendini gösteren gelişimine öğrencilerimizin de katkıda bulunması için en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Siz kıymetli gençler de üniversitenizin size sunduğu imkanların yanı sıra kişisel gelişiminizi daha da artırarak geleceğe emin adımlarla yürüyebilirsiniz" diye konuştu.

Program sonrası Prof. Dr. Karabulut, Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu'nun yeni yerleşkesini gezdi, öğrencilerle sohbet etti.